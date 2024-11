Feuerwehr Minden

FW Minden: Kellerbrand in Rodenbeck endet glimpflich

Minden (ots)

Am Dienstagabend, den 19.11.2024, wurde der Löschzug der Berufsfeuerwehr Minden, der Rettungsdienst, sowie die Einheiten Dützen und Bölhorst-Häverstädt der Freiwilligen Feuerwehr gegen 21.45 Uhr in die Wettinerallee nach Rodenbeck alarmiert. Eine gemeldete unklare Rauchentwicklung im Gebäude stellte sich beim Eintreffen der ersten Kräfte als Kellerbrand heraus. Da die Polizei bereits das Mehrfamilienhaus geräumt hatte, konnte die Feuerwehr direkt zur Brandbekämpfung in den Keller vorgehen. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz löschte den Brand in einem Kellerraum. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte wurde eine Brandausbreitung verhindert, sodass das Feuer nach wenigen Minuten unter Kontrolle war. Nach umfangreichen Belüftungsmaßnahmen konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Nach eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet.

