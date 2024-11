Feuerwehr Minden

FW Minden: Brand einer Pelletheizung

Minden (ots)

Am 05.11. um 21:24 Uhr wurde die Feuerwehr Minden zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Kieselstraße gerufen. Bei Eintreffen der ersten Kräfte hatten die Bewohner der 6 Wohnungen das Gebäude richtigerweise bereits verlassen. Verletzt wurde niemand. Hinter dem Gebäude war aus dem Keller eine starke Rauchentwicklung zu erkennen. Zur Brandbekämpfung wurde ein Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlohr über die Außentreppe in den Keller vorgeschickt. Im ersten Kellerraum trafen die Kräfte auf den Brandherd, der sich im Verlauf der Löscharbeiten und damit einhergehender Sichtverbesserung als Pelletheizung herausstellte. Zur Brandbekämpfung wurden 2 Trupps mit 2 Strahlrohren eingesetzt. Insgesamt waren ca. 30 Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Löschgruppen Stemmer und Hahlen vor Ort. Zur Beurteilung des Schadens und ggf. Veranlassung weiterer Maßnahmen wurde der zuständige Bezirksschornsteinfeger angefordert und war innerhalb kurzer Zeit vor Ort. Durch den frühzeitigen Schutz des Treppenraumes mittels Lüftungsmaßnahmen konnte eine Verrauchung auch der Wohnung verhindert werden, so dass alle Bewohner:Innen nach Einsatzende gegen 23:00 Uhr wieder in diese zurückkehren konnten. Die Heizung war aufgrund des Schadens jedoch nicht mehr betriebsbereit.

