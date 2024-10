Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbrüche in Schrebergartenanlage

Neuhofen (ots)

Im Zeitraum vom 08.10.2024 - 09.10.2024 wurden in der Schrebergartenanlage in der Woogstraße durch bislang unbekannte Täter mehrere Gartenhäuser und Holzschuppen aufgebrochen. Aus drei Gartenhäusern wurden Gartengeräte sowie Werkzeuge im Wert von ca. 3.000 Euro entwendet. Die unbekannten Täter gelangten durch das Aufschneiden des Zaunes auf die Anlage, welche grundsätzlich durch ein Tor gesichert ist. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 / 4950 oder unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

