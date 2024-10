Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Verkehrsunfall auf der B9

Speyer (ots)

Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer fuhr am Mittwochmorgen, gegen 05:30 Uhr, von der B9 Fahrtrichtung Germersheim bei der Anschlussstelle Speyer Süd ab. Im Kurvenbereich geriet der Mann aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er mit dem Fahrzeug eines entgegenkommenden 52-jährigen Mannes. Beide Fahrzeuge kamen in der Leitplanke zum Stehen. Der Unfallverursacher und seine 20-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Der 52-jährige Pkw-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Auffahrt voll gesperrt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf die Beeinflussung durch berauschende Mittel bei dem 27-Jährigen. Ein freiwilliger Urintest reagierte positiv auf THC. Dem Mann wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

