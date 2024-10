POL-PDLU: Speyer- Einbruchsdiebstahl in drei Baucontainer

Frankenthal (ots) - Am 09.10.2024, gegen 13.45 Uhr, befuhr eine 19-jährige Frau aus Heuchelheim mit ihrem Pkw die Mahlastraße in Richtung Studernheim. In Höhe der Hanns-Fay-Str. querte eine 16-jährige die dortige Fußgängerampel bei Rotlicht und bleibt zunächst auf der Mittelinsel stehen. Plötzlich läuft diese jedoch weiter und kollidiert mit dem Pkw der ...

mehr