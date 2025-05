Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuer in Dortmund-Mitte-West/Feuer im Treppenraum eines Mehrfamilienhauses

Dortmund (ots)

In den frühen Morgenstunden wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Brand in der westlichen Innenstadt gerufen. Mehrere Bewohner meldeten dichten schwarzen Rauch im Hausflur. Der Rettungsdienst betreute mehrere Bewohner, eine Mieterin wurde zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus transportiert. Um kurz nach halb vier gingen mehrere Anrufe in der Leitstelle der Dortmunder Feuerwehr ein, mit denen dichter schwarzer Rauch im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Albrechtstraße in der westlichen Innenstadt gemeldet wurden. Sofort entsandte der Disponent mehrere Einheiten des Brandschutzes und des Rettungsdienstes zur angegebenen Adresse. Durch ersteintreffende Kräfte der Polizei wurden die Meldungen bestätigt. Durch die offene Haustür drang der Rauch aus dem Haus und im Flur waren bereits deutliche Flammen zu sehen. Zwei Mieter einer Erdgeschosswohnung hatten sich durch ein Fenster bereits ins Freie in Sicherheit gebracht und wurden durch die kurze Zeit später eintreffenden Kräfte des Rettungsdienstes betreut. Mehrere weitere Bewohner machten sich in dem viergeschossigen Gebäude an den Fenstern bemerkbar. Die Polizeibeamten wiesen die Mieter an, in den Wohnungen zu bleiben und die Fenster zu schließen, damit kein Rauch in die Wohnungen eindringen konnte.

Die Brandschützer gingen sofort mit einem Trupp unter Atemschutz und einem Strahlrohr ausgerüstet vor um das Feuer, das in einem Abstellraum im Erdgeschoss ausgebrochen war, zu löschen. Ein weiterer Trupp unter Atemschutz ging in dem Treppenraum bis zum Dach vor, um nach sich eventuell dort befindlichen Personen zu suchen. Glücklicherweise wurde hier niemand angetroffen. So konnte der Trupp im Dachgeschoss durch Öffnen eines Dachfensters eine Abluftöffnung schaffen, die die Entrauchung des Gebäudes mittels Hochleistungslüfter vereinfachte. Durch das schnelle Eingreifen der Retter konnte das Feuer auf den etwa 1,5 m² großen Abstellraum begrenzt und schnell gelöscht werden. Nachdem die Löscharbeiten beendet und der Treppenraum rauchfrei war, wurden alle Wohnungen durch die Feuerwehr kontrolliert um eine Rauchausbreitung in die einzelnen Einheiten zu prüfen. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde eine Mieterin an die Kräfte des Rettungsdienstes übergeben und nach einer kurzen Untersuchung vor Ort zur Sicherheit zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus transportiert. Die Kontrolle aller Wohnungen ergab, dass die Mieter unter der Maßgabe der großzügigen Lüftung in ihren Wohnungen bleiben konnten. Durch das Feuer wurden elektrische Leitungen im Hausflur beschädigt. Ein hinzugezogener Mitarbeiter des zuständigen Energieversorgers schaltete die Stromversorgung im Keller und im Treppenraum ab. Die Stromversorgung der Wohnungen konnte bestehen bleiben, sodass die Wohnungen bewohnbar bleiben. Nach gut 90 Minuten war der Einsatz an dem insgesamt 38 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 (Mitte), 5 (Marten), 2 (Eving) und 4 (Hörde) sowie des Rettungsdienstes beteiligt waren, beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell