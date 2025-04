POL-FR: Laufenburg: Roll-Ski-Fahrer von Pkw verletzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Sonntagabend, 27.04.2025, gingen gegen 20:20 Uhr mehrere telefonische Meldungen über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen bei der Polizei ein. Der Vorfall ereignete sich im Bereich der «Beck Arkaden» in der Alten Basler Straße in Bad Säckingen. Als die Polizei mit mehreren Streifenfahrzeugen vor Ort eintraf, hielten ...

