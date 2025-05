Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Schwerer Unfall zwischen PKW und Straßenbahn

Dortmund (ots)

Am 12.05.2025 erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Dortmund um 18:04 Uhr ein telefonischer Hilferuf. Nach Angaben des Anrufers hatte dieser einen sehr lauten Knall wahrgenommen und stand nun an der Fahrbahnseite vor einer entgleisten Straßenbahn. Die Leitstelle entsendete daraufhin sofort den Rettungsdienst und Kräfte der Feuerwache 2 (Eving) zur Einsatzstelle.

Während sich die ersten Kräfte bereits auf der Anfahrt befanden, gingen weitere Anrufe bei der Leitstelle ein, diese sprachen von einem Trümmerfeld und einem massiv beschädigten PKW. Wie sich im Verlauf herausstellen sollte, befanden sich die Anrufer genau auf der anderen Straßenseite und konnten so den am Unfall beteiligten PKW wahrnehmen. Durch die Leitstelle wurde daraufhin das Stichwort auf "eingeklemmte Person" erhöht und weitere Einsatzkräfte entsendet.

Aus bisher ungeklärter Ursache war es im Bereich der Münsterstr. Kreuzung Gut-Heil-Str. zu einem folgeschweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und der Straßenbahn gekommen, bei dem der PKW mehrere Meter mitgeschleift wurde.

Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mit technischem Gerät befreit werden. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Straßenbahn mit 50 Personen besetzt. Durch Kräfte des Rettungsdienstes wurden alle Personen gesichtet und durch speziell geschulte Kräfte betreut. Glücklicherweise blieben alle Insassen der Straßenbahn unverletzt. Der Fahrer des PKW zog sich in Folge des Unfalls schwere Verletzungen zu und wurde nach seiner Rettung und der erfolgten Erstversorgung in die Unfallklinik zur Weiterbehandlung transportiert.

Der PKW wurde durch den Unfall massiv beschädigt und musste aus dem Gleisbett geborgen werden.

Auf Grund der starken Beschädigungen an Gleisen und Strommasten der Stadtbahn blieb die Münsterstraße sowie die Stadtbahnstrecke für die Reparaturarbeiten bis tief in die Nacht gesperrt. Vorab musste die entgleiste Straßenbahn unter hohem technischem Aufwand wieder eingegleist werden. Um die Verkehrsbeeinträchtigungen nicht unnötig zu verlängern, entschied die DSW21 die Feuerwehr kostenpflichtig mit der Unterstützung zu beauftragen. Dabei kam die Spezialeinheit Bergung der Feuerwache 1 (Mitte) mit Spezialequipment zum Einsatz.

Im Einsatz befanden sich im Verlauf 42 Einsatzkräfte der Feuerwache 1 (Mitte) mit der Spezialeinheit Bergung und der Feuerwache 2 (Eving), sowie der Einsatzführungsdienst und eine größere Anzahl an Kräften des Rettungsdienstes.

Gegen 22:15 Uhr waren die Arbeiten der Feuerwehr Dortmund abgeschlossen. Zur Unfallursache kann keine Aussage getroffen werden, diese ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizei.

