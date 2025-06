Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Harzburg vom 08.06.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht in Harlingerode

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte in der Straße "Heimstättenweg" im Zeitraum vom 07.06.2025, 18:00 Uhr, bis zum Morgen des 08.06.2025 einen ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen geparkten Pkw Audi Q3, sodass an diesem Sachschaden in Höhe von ca. 8000EUR entstand. Anschließend entfernte sich der Verkehrsunfallbeteiligte unerlaubt vom Unfallort. Es wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den bislang unbekannten, flüchtigen Fahrzeugführer eingeleitet.

Einbruchdiebstahl in einem Optiker-Geschäft in Bad Harzburg

Bereits in der Nacht vom 05.06.2025 auf den 06.06.2025 drang die bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Optiker-Geschäft in der Straße "Herzog-Wilhelm-Straße" ein und entwendete eine Geldkassette mit Bargeld. Anschließend entfernte sich die Täterschaft in unbekannte Richtung. Es wurde ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Diebstahl eines Kraftrads in Harlingerode

Im Zeitraum vom Abend des 05.06.2025 bis zum Morgen des 07.06.2025 wurde in der Straße "Neue Meinigstraße" durch eine bislang unbekannte Täterschaft ein rotes Kraftrad der Marke Honda vom Hof des Geschädigten entwendet. Das Kraftrad konnte am 07.06.2025 nach einem Hinweis von aufmerksamen Anwohnern im Bereich der Straße "Am Langenberg" aufgefunden werden. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren gegen die bislang unbekannte Täterschaft eingeleitet.

Trunkenheitsfahrt in Harlingerode

Am Nachmittag des 06.06.2025 meldete eine Verkehrsteilnehmerin einen Lkw, welcher in Schlangenlinien die B6 in Richtung Bad Harzburg befuhr. In Harlingerode konnte der Fahrer des Lkw einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim Fahrer einen Wert von 2,71 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Sachverhalten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/55480 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell