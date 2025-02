PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Versuchter Wohnungseinbruch +++ PKW-Diebstahl

Unbefugter Gebrauch eines PKW +++

Limburg (ots)

Pressemeldung der PD Limburg-Weilburg vom 08.02.2025

1. Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

65599 Dornburg Frickhofen, Bahnhofstraße

Freitag, 07.02.2025, 20:00 Uhr - Samstag, 08.02.2025, 07:13 Uhr

(ra) Am 07.02.2025, 20:00 Uhr bis 08.02.2025, 18:10 Uhr gelang es in 65599 Dornburg, Bahnhofstraße an der Rückseite des Gebäudes unbekannten Tätern eine Terrassentür aufzuhebeln und sich Zutritt zum Haus zu verschaffen. Die Räumlichkeiten wurden durch die Täter durchsucht; nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine Gegenstände entwendet. Über die Höhe des Sachschadens liegen zum Berichtszeitpunkt keine Erkenntnisse vor.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

2. Versuchter PKW-Diebstahl / Unbefugter Gebrauch eines Kraftfahrzeugs

65549 Limburg, Brünner Straße

Samstag, 08.02.2025, 01:00 Uhr - 09:36 Uhr

(ra) Unbekannte(r) Täter entwendet Kraftfahrzeug.

Der Fahrzeugeigentümer stellte am Morgen des 08.02.2025 gegen 09:36 Uhr fest, dass sein Kraftfahrzeug BMW 5, Farbe weiß, welches er am Abend zuvor in 65549 Limburg, Brünner Straße abstellte, entwendet wurde. Das Fahrzeug wurde im Verlauf der Fahndungsmaßnahmen in der Gemeinde Waldbrunn am Samstagmorgen durch die Polizei aufgefunden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen (vers.) PKW-Diebstahl / Unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs aufgenommen.

Die Polizei Limburg erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06431-91400.

