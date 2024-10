POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Einbrecher stehlen Geld und Schuhe aus Kindertagesstätte

Neukirchen-Vluyn (ots) - Nach dem Einbruch in ein Einfamilienhaus sucht die Polizei Zeugen. Die Täter schlugen am Donnerstag zwischen 15 Uhr und 19.55 Uhr das Kellerfenster des Hauses ein, das am Waldmannsweg liegt. Ob sie etwas stahlen, ist derzeit unklar. Einem Spaziergänger waren gegen 19.55 Uhr auf der Straße "An der Ley" zwei Männer aufgefallen, die aus einem ...

