Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Lkw geriet in Brand

Euskirchen (ots)

Am Dienstag (27. August) geriet gegen 17.20 Uhr der Unterboden von einem Lkw auf einem Parkplatz auf der Roitzheimer Straße in Euskirchen in Brand.

Der Lkw-Fahrer stellte den Brand eigenständig fest und versuchte das Feuer zunächst eigenständig zu löschen.

Da sich das Feuer jedoch weiter ausbreitete setzte er die Feuerwehr in Kenntnis.

Nach ersten Erkenntnissen entfachte das Feuer aufgrund eines technischen Defekts.

Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden, bevor der Lkw gänzlich in Brand geriet.

Der Schaden beläuft sich auf einen oberen vierstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell