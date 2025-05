Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rentner schubst Frau

Weimar (ots)

Am Dienstagmittag lief eine 59-Jährige in einer Gruppe mehrerer Personen den Zeughof entlang. Alle schoben dabei ihre Fahrräder. Dies missfiel offensichtlich einem 87-jährigen Weimarer. Er rempelte die Frau im Vorbeigehen an, so dass diese stürzte. Sie fiel über ihr Fahrrad und stieß mit dem Kopf gegen eine Steinmauer. Sie klagte über Kopfschmerzen, so dass ein Rettungswagen hinzugerufen wurde. Auch das Fahrrad wurde bei dem Sturz beschädigt. Der Rentner muss sich nun wegen einer Körperverletzung verantworten.

