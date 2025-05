Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Widerrechtlich bedient

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Widerrechtlich bedient hat sich am Dienstagvormittag eine unbekannte männliche Person. Diese begab sich in die Büroräumlichkeiten eines Discounters in der Heinrich-Heine-Straße. Vom Bürotisch entnahm der Langfinger dann einen Tresorschlüssel und entfernte sich unerkannt. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: zwischen 40 und 50 Jahren, kräftige Gestalt, osteuropäisches Erscheinungsbild, blaue Kapuzenjacke, hellblaues Basecap, helle Hose sowie weiße Turnschuhe. Auch konnte vor Ort die Videoaufzeichnung gesichert werden. Den erlangten Hinweisen wird nun im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen nachgegangen. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder gar dem Täter geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Saale-Holzland unter 0361 5743-56100 oder per E-Mail an PI.Saale-Holzland@polizei.thueringen.de zu melden. Das Aktenzeichen lautet 128770/2025.

