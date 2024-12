Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Fotofahndung nach falschen Polizisten

Essen (ots)

45468 MH.-Altstadt I: Am 17. April dieses Jahres erbeuteten unbekannte Trickbetrüger Schmuck, Portemonnaie und andere Wertgegenstände einer 80-jährigen Mülheimerin. Mit der Geldkarte der Frau hob ein Unbekannter Geld von ihrem Konto ab. Die Polizei sucht nun mit Bildern nach ihm.

Die Trickbetrüger riefen gegen Mittag bei der Seniorin in der Friedrichstraße an und gaben sich zunächst als Mitarbeiter der Bundeszentralbank aus. Angeblich habe die 80-Jährige eine größere Überweisung in Auftrag gegeben, die gerade überprüft werde. Als die Seniorin entgegnete, sie habe keine Überweisung getätigt, wurde sie an einen vermeintlichen Polizeibeamten weitergereicht, der ihr erklärte, eine betrügerische Bande habe es auf sie abgesehen. Aus Sicherheitsgründen solle sie sämtliche Wertgegenstände und Bargeld einem Polizisten in ziviler Kleidung überreichen, der in Kürze bei ihr erscheinen würde.

In Sorge um Schmuck, Bargeld und weitere Wertgegenstände tat die 80-Jährige genau dies. Mit der im Portemonnaie übergebenen Geldkarte hob ein Unbekannter nur wenig später Geld vom Konto der Seniorin ab. Dabei wurde er von Überwachungskameras gefilmt.

Fotos des Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/154604

Das KK 13 ermittelt wegen Betruges und fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten. /SyC

