Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Agrarunternehmen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Den Einbruch in ihr Unternehmen musste am Dienstagvormittag eine Agrargenossenschaft im nördlichen Saale-Holzland-Kreis feststellen. Unbekannte drangen in der Zeit vom Montag zum Dienstagmorgen gewaltsam in einen Metallcontainer auf dem Gelände ein und entwendeten Pflanzenschutzmittel im Wert von circa 8.000 Euro. Im Rahmen der Ermittlungen wird auch eine Überwachungsaufzeichnung ausgewertet.

