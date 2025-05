LPI-J: Der Mann im Keller

Weimar (ots) - Am späten Montagabend, kurz vor Ladenschluss wurden zwei Diebe in einem Einkaufsmarkt in Weimar-Nord festgestellt. Eine 28-Jährige und ein 29-Jähriger aus Weimar hatten Lebensmittel und Drogerieartikel im Wert von etwa 25 Euro eingesteckt und an der Kasse nicht bezahlt. Bei der anschließenden Durchsuchung nach dem Diebesgut wurden Cannabis und Amphetamine gefunden. Somit müssen sich die beiden nicht ...

mehr