Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in den Keller

Jena (ots)

Beutegut im Wert von circa 300 Euro stahlen Unbekannte, die sich Zugang zu einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Liebknecht-Straße verschafften. Nach Angaben des Eigentümers muss sich die Tat zwischen dem 14. Mai und dem vergangenen Dienstag ereignet haben. Zum Beutegut ist noch der Schaden am Vorhängeschloss in Höhe von 10 Euro hinzuzurechnen. Eine entsprechende Anzeige wurde durch die Polizei aufgenommen.

