Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sekundenschlaf wurde zum Verhängnis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

St. Gangloff: Auf der sogenannten Kreuzstraße, an der Ampelkreuzung bei Hermsdorf zwischen Mörsdorf und St. Gangloff, kam es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrer eines Transporters musste aufgrund roter Ampel anhalten. Die Fahrerin eines Skodas, die hinter dem Ford fuhr, nahm kurzzeitig nicht aktiv am Verkehrsgeschehen teil, da sie in einen Sekundenschlaf verfiel. Aufgrund dessen fuhr sie dem Ford hinten auf. Glücklicherweise wurde bei dem Aufprall niemand verletzt. Jedoch muss sich die 55-Jährige wegen Straßenverkehrsgefährdung durch den Sekundenschlaf strafrechtlich verantworten.

