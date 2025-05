Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

Hoya (ots)

MW

Am Freitag Abend, gegen 19.04 Uhr, kam es im Stadtgebiet Hoya zu einem Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad. Eine 48-jährige Hoyaerin befuhr mit ihrem Pkw die Bücker Straße und wollte nach links in die Lange Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen 26-jährigen Eystruper, der ihr mit seinem Motorrad entgegenkam und in Richtung Kreisel unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und der Motorradfahrer kam dabei zu Fall. Durch den Sturz zog er sich eine Fraktur am Bein zu und musste zur weiteren Behandlung dem Krankenhaus in Nienburg zugeführt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 9000EUR. Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell