POL-NI: Verkehrsunfall

Nienburg (ots) - (Thi) Am Donnerstag den 15.05.2025 ereignete sich gegen 16:20 Uhr in Nienburg an der Kreuzung Lange Straße/Verdener Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 19-Jährige aus Rehburg-Loccum missachtete mit ihrem Renault als Linksabbiegerin die Vorfahrt eines entgegenkommenden Pedelec-Fahrers, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer kam. An beiden Fahrzeugen entstand ...

