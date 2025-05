POL-NI: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Nienburg (ots) - (Thi) Am Donnerstag den 15.05.2025 ereignete sich gegen 9:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Hannoverschen Straße Ecke An der Stadtgrenze in Nienburg. Eine 32-Jährige aus Borstel übersah beim Abbiegen mit ihrem Hyundai einen 46-Jährigen aus Liebenau auf seinem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fahrradfahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ...

