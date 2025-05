POL-NI: Verkehrsunfall

Stadthagen (ots) - (Thi) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen zu einem Taschendiebstahl, der sich am Donnerstag den 15.05.2025 gegen 17:30 Uhr in der Parkanlage (Obernstraße 44) in Stadthagen ereignete. Ein 66-Jähriger aus Stadthagen wurde von 4 Jugendlichen in ein Gespräch verwickelt. Als sie die Jugendlichen wieder entfernten, bemerkte der Mann, dass seine Geldbörse entwendet wurde. Diese konnte er einige Meter ...

mehr