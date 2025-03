Polizei Braunschweig

POL-BS: Falsche Handwerker

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Weststadt

25.03.25, 12.00 Uhr

92-Jährige Frau bestohlen

In den gestrigen Mittagsstunden ist eine 92-Jährige in der Weststadt Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Dabei klingelte gegen 12.00 Uhr ein unbekannter Mann an der Wohnungstür der Frau und gab sich als Handwerker aus. Er wolle die Heizungszähler in der Wohnung ablesen. In der Annahme eines berechtigten Anliegens und in Anbetracht dessen, dass sie nur noch schlecht sehen kann, ließ sie den Mann in ihre Wohnung.

Am Unterarm stützend führte er die Seniorin mit ins Badezimmer, wo er sie Platz nehmen ließ. Währenddessen habe er begonnen, an der Heizung zu hantieren und sich zwischendurch Notizen zu machen. Nach ein paar Minuten verabschiedete er sich bei der Frau und verließ die Wohnung.

Als die 92-Jährige anschließend in die Stadt gehen wollte, bemerkte sie den Verlust einer Geldkassette, die sie in ihrem Wohnzimmer aufbewahrte.

Über ihren Sohn verständigte sie daraufhin die Polizei.

Der Kriminaldauerdienst führte in der Wohnung eine Spurensuche durch und leitete ein Strafverfahren wegen Trickdiebstahls aus Wohnungen ein.

Insgesamt ist der Seniorin ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden.

Im Rahmen der Ermittlungen werden auch Zeugen gesucht, denen zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich der Naabstraße aufgefallen sind. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell