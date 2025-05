POL-NI: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad

Rodenberg (ots) - (Thi) Am Donnerstag den 15.5.25 ereignete sich gegen 7:05 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B65 in Rodenberg/Algestorf. Eine 53-Jährige aus Rodenberg bog mit ihrem Daimler nach links von der K53 (Hauptstraße) auf die B65 in Richtung Stadthagen ab. Dabei übersah die eine bevorrechtigte 30-Jährige aus Nordsehl, die mit ihrem Opel die B65 in Richtung Bad Nenndorf befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Frauen wurden durch den Unfall leicht ...

