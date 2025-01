Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Verkehrsunfallflucht mit Straßenverkehrsgefährdung

Karlsruhe (ots)

Am Samstag, den 04.01.2025 kam es um 22:07 Uhr in Eggenstein-Leopoldshafen auf der Landstraße zu einem Unfall mit anschließender Unfallflucht. Der 88-Jährige Fahrzeugführer befuhr die Landstraße in Richtung Leopoldshafen. Auf Höhe der Einmündung Ostring in Eggenstein fuhr er aus bislang unbekannter Ursache zu weit nach links, so dass er infolge eine Verkehrsinsel überfahren, eine Laterne, sowie ein Verkehrszeichen gestreift hat. Hierdurch wurde der vordere rechte Reifen des Unfallfahrzeugs, sowie das Fahrzeug selbst stark beschädigt. Im weiteren Verlauf kam der Unfallfahrer mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, wo ein unbeteiligtes Fahrzeug entgegenkam. Dieses musste stark abbremsen und nach rechts ausweichen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Beide Fahrzeuge setzten danach ihre Fahrt fort. Das Unfallfahrzeug konnte nach kurzer Zeit durch eine Streife im Nahbereich parkend festgestellt werden. Der Fahrzeughalter wurde an der Wohnanschrift aufgesucht. Der zuständige Bereitschaftsstaatsanwalt ordnete die Beschlagnahme des Führerscheins beim verantwortlichen Fahrzeugführer an. Zudem wurde ihm das Führen von führerscheinpflichtigen Fahrzeugen bis auf weiteres untersagt. Das Fahrzeug selbst musste aufgrund seines verkehrsuntüchtigen Zustands zwangsentstempelt werden. Zeugen und insbesondere der entgegenkommende Fahrzeugführer werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/96718-0 in Verbindung zu setzen.

