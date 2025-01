Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mann mit mehreren Messerstichen verletzt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein 27-jähriger Mann wurde bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag Opfer einer Messerattacke auf der Ettlinger Straße in Karlsruhe.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 27-Jährige am 30.12.2024, kurz vor 24:00 Uhr zu Fuß auf der Ettlinger Straße in Richtung Hauptbahnhof gegangen sein. Unter den Arkaden am Ettlinger-Tor-Platz 3 sei er auf sieben Männer getroffen. Einer der Unbekannten habe das Opfer zunächst angesprochen. Unmittelbar darauf soll er von zwei Tätern gegen den Kopf und den Arm geschlagen worden sein. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung, erlitt der 27-Jährige mehrere oberflächliche Stich- und Schnittverletzungen am Oberkörper und einem Arm, die mutmaßlich von einem Messer stammen. Als der Geschädigte bei der Attacke auf den Boden fiel, soll ein Auto auf der Ettlinger Straße angehalten und gehupt haben. Daraufhin seien die Täter in unbekannte Richtung zu Fuß geflüchtet. Trotz eingeleiteter Fahndung konnten keine tatverdächtigen Personen mehr festgestellt werden.

Der vermeintliche Haupttäter sei den Angaben des Opfers zufolge etwa 185 cm groß und von kräftiger Statur. Er wird mit kurzen dunklen Haaren und einem dunklen langen Bart beschrieben. Zur Tatzeit trug er wohl dunkle Kleidung. Weitere Beschreibungen liegen aktuell nicht vor.

Zur Versorgung seiner Verletzungen wurde das Opfer in einem Krankenhaus gebracht. Es bestand wohl zu keinem Zeitpunkt eine Lebensgefahr.

Die Hintergründe der Tat sind bislang noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Eine Beziehungstat ist derzeit nicht auszuschließen.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 zu melden. Insbesondere wird der Pkw-Fahrer gesucht, der die Situation offenbar bemerkt und kurzfristig angehalten hatte.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

