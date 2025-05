Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Augenscheinlich misshandelte Katze gefunden

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hainspitz: Eine grausige Entdeckung machten Dienstagnachmittag Zeugen in der Ortslage Hainspitz. Im Bereich des Sees erblickten diese eine augenscheinlich misshandelte Katze. Der Samtpfote fehlte die Rute, die Augen sahen wie ausgestochen aus und eine Verletzung am Hals war ebenso ersichtlich. Versuche, den Stubentiger einzufangen, scheiterten vorerst. Neben der alarmierten Polizei kam auch eine gemeinnützige Tierhilfsorganisation vor Ort. Am späteren Abend konnte die Katze dann eingefangen und erstversorgt werden. Dem Anschein nach rühren die Verletzungen nicht von einem Verkehrsunfall, sondern wurden ihr mutwillig zugefügt. Weiteres klärt am Folgetag ein Veterinär. Der Verdacht des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurde begründet und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder gar dem oder den Tätern geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Saale-Holzland unter 0361 5743-56100 oder per E-Mail an KPI.Jena@polizei.thueringen.de zu melden. Das Aktenzeichen lautet 129384/2025.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell