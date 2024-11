Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Unbekannter gibt sich als Mitarbeiter des Wasserwerks aus und gelangt in Seniorenwohnung

Wermelskirchen (ots)

Gestern Vormittag (20.11.), gegen 11:50 Uhr, klingelte eine unbekannte männliche Person bei einer 91-jährigen Seniorin in der Friedrichstraße und gab sich als Mitarbeiter des Wasserwerks aus.

Der Unbekannte behauptete, dass er dringend die Wasserhähne in der Wohnung auf ihre Funktion überprüfen müsse. Die Geschädigte begleitete ihn ins Badezimmer. Dort gab er an, die Dame solle den Wasserhahn der Badewanne aufdrehen. Als ihr das komisch vorkam, betätigte sie den Notrufknopf ihres Armbandes. Dieses ist mit einem Pflegedienst verbunden, welcher sich im Falle einer Alarmierung meldet. Als sich die Geschädigte in den Flur begeben wollte, um dem Pflegedienst zu antworten, versperrte ihr der Unbekannte den Weg.

Daraufhin rief sie laut um Hilfe und der Täter verließ die Wohnung fluchtartig in unbekannte Richtung.

Mehrere Schubladen wurden offenbar durchsucht. Ob jedoch etwas entwendet wurde, konnte noch nicht gesagt werden.

Die Geschädigte beschrieb den Mann wie folgt: männlich, circa 40 bis 50 Jahre alt, kräftige Statur, dunkel gekleidet und deutschsprachig.

Bei Hinweisen zum Täter wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg.

Wenn Sie eine Beratung wünschen, wie Sie sich vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen schützen können, melden Sie sich gerne bei den Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention unter Tel. 02202 205-444. (jr/ct)

