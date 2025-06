Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 14.06.2025

Goslar (ots)

Goslar - Verkehrsunfall mit Kind

Am Freitag, 13.06.2025, gegen 13:00 Uhr, kommt es in Goslar-Jürgenohl, in der Kneippstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kind. Ein 7-Jähriger befährt mit seinem Fahrrad einen Fußweg und quert die Kneippstraße. Ein ´71-jähriger aus dem Landkreis Goslar, der mit seinem PKW die Kneippstraße in Richtung Wendehammer befährt, kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und stößt mit dem Fahrradfahrer zusammen. Der Junge stürzt zu Boden und wird hierbei im Bereich des Oberschenkels verletzt. Ein alarmierter Rettungswagen verbringt den Jungen für weitere Untersuchungen / Behandlungen in ein Krankenhaus. Glücklicherweise hat der Junge einen Fahrradhelm getragen. Es ist zwar Spekulation, aber ohne Helm hätte sich der 7-Jährige mit Sicherheit schwerwiegendere Verletzungen zugezogen. Am PKW und am Fahrrad entsteht geringer Sachschaden.

