Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Kirchhausen: Schaden verursacht und abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Freitag in Kirchhausen und flüchtete anschließend. Gegen 16 Uhr stellte ein 55-Jähriger seinen Mercedes auf dem Parkplatz des Freibads im Kappelenweg ab. Als der Mann, gegen 20 Uhr, zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass dieses beschädigte wurde. Vermutlich blieb ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken mit seinem Pkw an dem Mercedes hängen. Statt die Polizei zu informieren, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell