POL-PIWFB: Unfallflucht nach Überholmanöver

Am 09.05.2025 gegen 15:45 Uhr befuhr eine Verkehrsteilnehmerin die Bahnhofstraße in Hermersberg in Richtung Steinalben. Kurz nach der Einmündung Fabrikstraße musste sie mit ihrem roten Opel Adam aufgrund eines entgegenkommenden weißen Kleinwagens hinter einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug anhalten. Nachdem sie sich mit dem entgegenkommenden Fahrzeugführer verständigte hatte, setzte sie ordnungsgemäß den Fahrtrichtungsanzeiger und wollte losfahren. In diesem Moment wurde sie von einem älteren grünen Kleinwagen überholt. Das Fahrzeug musste aufgrund des Gegenverkehrs kurz anhalten und alle Fahrzeuge mussten rangieren, da die Engstelle sonst nicht hätte passiert werden können. Danach fuhr der grüne Kleinagen weiter in Richtung Steinalben. Bei dem Verkehrsmanöver streife der grüne Kleinwagen den roten Opel und verursachte einen Schaden an der Fahrerseite. Die Polizei Waldfischbach-Burgalben sucht Zeugen des Unfalls. Insbesondere der Fahrzeugführer des weißen Kleinwagens wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter Tel: 0631/369-15499 zu melden.

