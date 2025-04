Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

POL-PIWFB: Suchaktion nach Vermissten Kindern erfolgreich

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Am gestrigen Mittwochabend war es in Waldfischbach-Burgalben zu einer größeren Suchaktion durch Feuerwehr und Polizei gekommen. In einem Ort der Verbandsgemeinde waren zwei elfjährige Freundinnen von zu Hause ausgebüchst und wurden durch eine Mutter als vermisst gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr und die Polizei unterstützt durch einen Hubschrauber, hatten bis in die frühen Morgenstunden gesucht, die Mädchen aber zunächst nicht gefunden. Durch eine aufmerksame Autofahrerin konnten die Kinder dann gegen kurz nach 6 direkt an einer Kreisstraße gesichtet werden. Die beiden Mädchen konnten im Anschluss wohlbehalten ihren Eltern übergeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben, übermittelt durch news aktuell