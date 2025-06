Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Polizeieinsatz nach Luftgewehrschüssen

Heilbronn (ots)

Weißlensburg: Männer beschießen Wohnhaus mit Luftgewehr

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Mittwochabend, gegen 20 Uhr, in Weißlensburg. Ein Bewohner in der Straße "Schauinsland" hörte zunächst laute Schläge aus der Richtung eines seiner Fenster und bemerkte dann, dass ein Stück des Fensterrahmens herausgebrochen war. Die Beschädigung stammte von Luftgewehrmunition, sogenannten Diavolos. Streifen vom Polizeirevier Öhringen und des Verkehrsdienst Weinsberg nahmen sich, mit entsprechender Schutzausrüstung, des Sachverhalts an. Hierbei konnten drei Männer ermittelt werden, die von einem Nachbargrundstück mit einem Luftgewehr mutmaßlich in Richtung des Hauses geschossen haben. Diese werden nun wegen Sachbeschädigung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. Nachdem die Personalien der Beteiligten feststanden wurde der Polizeieinsatz beendet, das Luftgewehr wurde sichergestellt.

