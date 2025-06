Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heilbronn (ots)

Aglasterhausen: Unfall verursacht und abgehauen - Wer hat etwas gesehen? Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug am Freitagmorgen in Aglasterhausen und flüchtete anschließend. Gegen 8.40 Uhr parkte ein 37-Jähriger seinen KIA auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Straße "Im oberen Tal". Zu diesem Zeitpunkt stand ein blauer Mini-SUV, eventuell ein Renault, auf dem Nachbarstellplatz. Als der KIA-Fahrer, gegen 9 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er an der hinteren, rechten Stoßstange einen Schaden und blaue Lackantragungen fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06262 9177080 an den Polizeiposten Aglasterhausen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell