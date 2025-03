POL-UN: Kamen - Brand eines Müllcontainers

Unna (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Kleinkraftrad Sonntagnacht (23.03.2025) gegen 01:35 Uhr in der Kieler Straße in Brand. Die Flammen griffen auf ein angrenzendes Wohngebäude über, wobei durch die Hitze zwei Fensterscheiben zersprangen und Sachschaden in Form von Rußanhaftungen in und an dem Gebäude entstanden. Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf eine ...

