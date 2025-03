Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Brand eines Kleinkraftrades

Unna (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Kleinkraftrad Sonntagnacht (23.03.2025) gegen 01:35 Uhr in der Kieler Straße in Brand.

Die Flammen griffen auf ein angrenzendes Wohngebäude über, wobei durch die Hitze zwei Fensterscheiben zersprangen und Sachschaden in Form von Rußanhaftungen in und an dem Gebäude entstanden.

Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf eine fünftstellige Höhe.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Unna unter den Rufnummern 02303 9213120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell