Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - 11-jähriger Radfahrer nach Verkehrsunfall verletzt - Unfallverursacher flüchtig

Werne (ots)

Ein 11-jähriger Werner befuhr mit seinem Fahrrad am Freitag (21.03.2025) gegen 15:00 Uhr die Stockumer Straße in Richtung Werne Innenstadt. An der Kreuzung zum Hansaring befand er sich auf dem Fahrradstreifen für Rechtsabbieger in Richtung Goerdelerstraße.

Hier soll sich dem Radfahrer von hinten ein Pkw genähert haben, welcher den 11-Jährigen zu spät wahrgenommen habe. Das Fahrzeug habe jedoch rechtzeitig abgebremst, sodass es nicht zu einem Zusammenstoß kam.

Der 11-Jährige erschrak sich durch das Fahrverhalten des Autofahrers jedoch und lenkte sein Fahrrad in Richtung des rechtsseitig neben ihm gelegenen Gehweges. Er kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht.

Aus dem beteiligten Auto sollen ein Mann und eine Frau ausgestiegen sein, die sich nach dem 11-Jährigen erkundigten. Der Junge, der unter Schock stand, lehnte eine Hilfe jedoch ab und fuhr nach Hause.

Er beschreibt die beiden beteiligten Personen und das Fahrzeug wie folgt:

Mann:

- klein - dick - schwarze Jeanshose - blaues T-Shirt

Frau:

- schwarze Haare

Fahrzeug:

- weiß/rot - Telefonnummer an der Seite erkennbar

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den gesuchten Unfallbeteiligten oder dem Pkw geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell