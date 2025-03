Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Fröndenberg (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitagnachmittag (21.03.2025) um 20:40 Uhr und Samstagmorgen (22.03.2025) um 05:55 Uhr Zugang in ein Lebensmittelgeschäft am Bruayplatz.

Die Täter stiegen vermutlich über einen Ausstieg auf dem Dach des Gebäudes in das Geschäft ein.

Es wurden alkoholische Getränke und Zigaretten entwendet.

Hinweise zum Einbruch und zu den unbekannten Tätern bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

