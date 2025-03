Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zeugen nach Einbruch in Büro gesucht

Unna (ots)

In dem Zeitraum von Freitag (21.03.2025) um 13:00 Uhr bis Samstag (22.03.2025) um 07:15 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Büro in der Friedensstraße.

Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich Zutritt in das Gebäude, wo sie sämtliche Räumlichkeiten durchwühlten .

Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Unna unter den Rufnummern 02303 9213120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

