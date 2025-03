Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus und Pkw Diebstahl gesucht

Unna (ots)

In dem Zeitraum von Freitag (21.03.2025) um 23:00 Uhr bis Samstag (22.03.2025) um 06:45 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Reihenhaus in der Königsborner Straße.

Unbekannte Täter verschafften sich über den rückwärtigen Bereich des Hauses durch die Garage Zutritt in das Objekt.

Die Täter entwendeten unter anderem elektronische Geräte und einen Fahrzeugschlüssel.

Mit dem Fahrzeugschlüssel öffneten die unbekannten Täter den in der Garage abgestellten grauen Pkw Peugeot Ranch mit dem amtlichen Kennzeichen UN-ET1721. Sie entfernten sich anschließend mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Unna unter den Rufnummern 02303 9213120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell