POL-UN: Fröndenberg - Bürgersprechstunde des Bezirksdienstes mit Polizeihauptkommissarin Claudia Preker und Polizeihauptkommissar Markus Droste

Kamen (ots) - Polizeihauptkommissar Friedrich Spur bietet Ende März - genauer gesagt am Donnerstag, 27.03.2025, seine Bürgersprechstunde an. Zu finden ist der Bezirksdienstbeamte von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr im Stadtteilbüro in Kamen-Heeren-Werve, Mittelstraße 14. Was auch immer die Bewohnerinnen und Bewohner ...

