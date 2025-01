POL-EL: Papenburg - Leblose Person aufgefunden - Identität geklärt

Meppen (ots) - Am Montag zwischen 11.00 Uhr und 11.50 Uhr wurde ein an der Straße "Am alten Güterbahnhof" abgestellter blauer Mitsubishi Space Star von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Christopher Degner Telefon: +49 591 - 87 204 E-Mail: ...

