Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Zeugen nach Einbruch gesucht

Heilbronn (ots)

Öhringen: Einbruch in Wohnhaus - Wer hat etwas gesehen? Unbekannte verschafften sich in der Wochenmitte unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Öhringen. Zwischen Mittwochmorgen, 10 Uhr, und Donnerstagabend, 17 Uhr, warfen der oder die Täter ein Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes in der Alemannenstraße ein und gelangten so ins Innere. Anschließend wurden mehrere Räume durchwühlt und Bargeld sowie Schmuck entwendet. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell