POL-HRO: Ergebnisse der Kontrollen im Rahmen der ROADPOL Operation Speedmarathon

Rostock (ots) - Die Rostocker Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen aufgenommen. Ein Zeuge hatte am gestrigen Abend gegen 19 Uhr im Bereich der Sporthalle am Gerberbruch eine rechtsextreme Äußerung aus einer Jugendgruppe heraus wahrgenommen. Im Rahmen der Fahndung stellten Polizeikräfte in Tatortnähe eine größere Gruppe junger Personen in ...

mehr