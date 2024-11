POL-EL: Nordhorn - Kabel gestohlen

Schüttorf (ots) - Ein bislang unbekannter Täter beschmierte zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 11 Uhr, einen in der Mauerstraße in Schüttorf abgestellten weißen VW iD mit einer hellen, klebrigen Substanz im Bereich der Fahrerseite. Zeugen werden gebeten sich auf der Polizeidienststelle in Bad Bentheim unter der Telefonnummer: 05922 -77 66 00 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

