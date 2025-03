Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall beim Überholen - 23-Jähriger leicht verletzt

Lindlar (ots)

Am Montagmorgen (24. März) fuhr ein 25-jähriger Wipperfürther mit seinem VW auf der L 302 von Wipperfürth in Richtung Lindlar Frielingsdorf. Gegen 10:30 Uhr beabsichtigte er ein vorausfahrendes Auto zu überholen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Audi eines 23-jährigen Mannes aus Kierspe, der sich dem Wipperfürther von hinten näherte und ebenfalls vorausfahrende Autos überholte. Durch die Wucht des Aufpralls kam der Audi-Fahrer von der Straße ab und kollidierte mit einem Leitpfosten sowie einem Telefonmast. Der 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell