Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallflucht nach Trunkenheitsfahrt

Winterberg (ots)

Am Samstagabend gegen 21:20 Uhr kam es auf einem abschüssigen, verschneiten Wirtschaftsweg unterhalb der Bobbahn in Winterberg zu einem Zusammenstoß zwischen einem bergab fahrenden Pkw und einem dort liegengebliebenem Fahrzeug. Anschließend entfernte sich der 46-jährige Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Angaben gemacht zu haben. Der Fahrer konnte an seiner Heimatanschrift alkoholisiert angetroffen werden. Die angeordneten Blutproben entnahm ein Arzt in der Polizeiwache Winterberg. Der Führerschein des Winterbergers wurde sichergestellt. (bw)

