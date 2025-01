Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Psychisch kranker Randalierer fährt absichtlich in geparkte Pkw und leistet bei Festnahme Widerstand

Schmallenberg (ots)

Am Samstag gegen 12:00 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von mehreren Verkehrsunfällen auf einem Parkplatz in der Nähe einer Fachklinik für psychosomatische und internistische Medizin in Schmallenberg. Dort soll ein Pkw-fahrer in mehrere parkende Fahrzeuge gefahren sein. Bei Eintreffen der Polizei konnte sie den 42-jährigen Fahrer aus Weinbach (Mittelhessen) in der dortigen Fachklinik antreffen. Hier randalierte er gerade und belästigte die dortigen Mitarbeiterinnen und begoss sie u.a. mit Wasser. Der Mann leistete bei seiner Festnahme heftigen Widerstand. Zwei Beamte erlitten Schürfwunden und Hämatome. Auch der Randalierer wurde hierbei leicht verletzt. Es stellte sich heraus, dass dieser am Vortag schon mit Hilfe der Polizei aus der Klinik verwiesen wurde. Nach näherer Überprüfung des Mannes ergab sich der Verdacht auf eine starke psychische Erkrankung. Zwangsweise wies man ihn nach medizinischer Überprüfung in eine geschlossene Einrichtung ein. Bei den Ermittlungen auf dem Parkplatz konnten drei beschädigte Pkw und eine beschädigte Straßenlaterne festgestellt werden. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden, liegt aber offensichtlich in einem fünfstelligen Bereich. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und diverse Anzeigen wegen aller in Frage kommender Delikte geschrieben. (bw)

