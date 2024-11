Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Überfall mit Machete - Täter in U-Haft

Minden (ots)

(TB) Nach einem versuchten Überfall auf einen Kiosk, wobei der Täter eine Machete mitführte sowie einem anschließenden Angriff auf einen Passanten am Montagabend (17.11.) der vergangenen Woche (wir berichteten), konnten Ermittler der Polizei den Täter zwischenzeitlich identifizieren. Jetzt sitzt der 33-Jährige in Untersuchungshaft.

Der zunächst Unbekannte hatte damals kurz nach 19:00 Uhr versucht einen Kiosk in der Obermarktstraße zu überfallen. Auf der Flucht attackierte der Aggressor zudem mit der Machete einen 38-Jährigen. Das Opfer zog sich glücklicherweise keine Verletzungen zu.

Aufgrund der Täterbeschreibung der Überfallenden geriet in der Folge der Mindener in den Fokus der Beamten. Im Rahmen weiterer Ermittlungen ergaben sich Informationen, dass sich dieser aufgrund einer psychischen Auffälligkeit in einer Fachklinik in Lübbecke aufhielt. Dort konnte der 33-Jährige am Dienstagabend festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde er am Mittwoch dem Amtsgericht Bielefeld vorgeführt, wo ein Untersuchungshaftbefehl verkündet wurde.

Hier die Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43553/5912398

